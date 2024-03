Binzago parte a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche in Disione Regionale 1 il campionato entra nella sua fase cruciale. Terminata la regular season, sono state stilate le classifiche delle fasi Gold che poi daranno vita al tabellone dei playoff. E sono ben quattro le brianzole in lizza di cui una che partirà a(12 punti) avendo vinto tutti e sei gli scontri diretti con le altre qualificate del suo girone. È la neo-promossa POBdi coach Tato Grassi, testa di serie numero 1 nel raggruppamento Centro che include anche il Basket Seregno che però partirà dal fondo a zero punti avendo perso domenica scorsa il match interno contro Bollate. Nel raggruppamento Est ci sono i Canarins Agrate che scatteranno da metà classifica con 6 punti, due in più del Basket Biassono. Dopo un weekend di riposo, i match scatteranno dal prossimo. Ro.San.