Bimbo di 10 anni scomparso a Santa Maria di Licodia | il sindaco a Fanpage | “Seguiamo una pista”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Proseguono le ricerche di Mohamed Houssein Khalifa, ildi 10nella notte tra il 13 e il 14 marzo dadi. "Novità purtroppo non ce ne sono, ma al momento la pista più plausibile è quella in ambito familiare", spiega a.it GiovButtò, ildel comune nel Catanese. Chi dovesse vedere ilo avere informazioni allerti le forze dell’ordine chiamando il 112.

