Bimbo di 10 anni scompare nel nulla in Sicilia | appello del Sindaco | “Chi sa qualcosa parli subito”

Gli Arditi d'Italia che organizzano i raduni lo avevano consigliato agli ormai folkloristici “nostalgici” in camicia nera: «Nessun saluto romano al centenario della Marcia su Roma che si tiene a ... (liberoquotidiano)

Catania , 13 marzo 2024 - Sono ore d'ansia per i genitori di un bimbo di 10 anni scomparso a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania . Le forze dell'ordine sono alla sua ricerca e il sindaco ... (quotidiano)

L’uomo, un quarantenne di Torino, con problemi di tossicodipendenza, è stato condannato in abbreviato a 3 anni e quattro mesi. Era già in carcere per maltrattamenti nei confronti della madre del ... (fanpage)