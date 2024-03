Bimbi a scuola senz’auto | l’iniziativa a Trento | un’occasione per cambiare le abitudini

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un successo per la "Gara asenz'auto" di, che ha visto la partecipazione di 2489 persone, tra cui 2256 bambini e 233 insegnanti, provenienti da 15 scuole della città. L'iniziativa, che si è svolta dal 4 all'8 marzo, aveva come obiettivo quello di sensibilizzare famiglie e bambini sul tema della mobilità sostenibile, promuovendo l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto per raggiungere la. L'articolo .

scuola Laurenti, ok al progetto esecutivo: la soddisfazione del Vicesindaco Magliani: CIVITAVECCHIA - La giunta Tedesco ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la ristrutturazione del plesso di via XVI Settembre. L’annuncio arriva d ...centumcellae

Borgo, la scuola primaria Don Luciano festeggia l'atleta Special Olympics Pietro Goletto: Grandi emozioni alla scuola primaria “Don Luciano” di Borgo San Dalmazzo ... con valori di grande rispetto ed amicizia. Venerdì 8 marzo tutti i bambini e gli insegnanti del plesso hanno accolto ...targatocn

Ucraina, in Russia nuovo libro di testo per incoraggiare studenti ad arruolarsi: Il volume, secondo la Bbc, è stato progettato per una nuova materia chiamata 'Fondamenti di sicurezza e difesa della madrepatria', obbligatoria dai 15 ai 18 anni nel Paese e nei territori occupati del ...adnkronos