Bimba di 4 Anni Trovata a Chiedere l' Elemosina sotto la Pioggia

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'Aquila - Un'altra tragica vicenda di sfruttamento minorile è emersa nella nostra città. La polizia locale ha trovato una bambina di soli 4mentre chiedeva l'la, accanto alla madre. La piccola era vestita solo con abiti leggeri, non adatti al clima freddo e piovoso. Gli agenti hanno immediatamente fermato la madre,nel centro della città, e hanno soccorso la bambina. La madre, una donna romena di 33, ha dichiarato di essere costretta a mendicare per poter sfamare se stessa e la figlia, aggiungendo di essere costretta a dormire in auto. È stata denunciata per accattonaggio. Nel frattempo, laè stata portata in una struttura protetta, al sicuro da ulteriori rischi. Questa è la seconda volta in pochi giorni che una ...