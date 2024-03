Biliardo Boccette | Passion Jesi1 campione provinciale serie A

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per il club di via delle Nazioni la matematica certezza arrivata con due turni di anticipo. Incertezza per entrare nei play off o per evitare i play out sia inA che B VALLESINA, 14 marzo 2024 – IlJesi 1, il club di via delle Nazioni, èdiA con due giornate d’anticipo e sale nel campionato di A1 d’Eccellenza Marche. InB è ancora tutto in gioco per il primato come è tutto in gioco, sia inA che B, gli accessi ai play off post season. Nella massimaanche la corsa per evitare la retrocessione ed i play out è tutta in discussione. Una stagione insomma avvincente e molto combattuta. Restano due turni al termine della stagione regolare. La prima partita venerdì 22 ...