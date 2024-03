Big match Ravenna senza il suo bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) A Carpi, con un Nappello in più, maGian Maria Rossi e, soprattutto,Mattia Tirelli. Una ammonizione molto discutibile nel vittoriosodi domenica scorsa contro l’Aglianese, priverà ildel proprio capocannoniere (che era in diffida) nello scontro diretto del ‘Cabassi’. "Sono arrabbiato – ha commentato il capocannoniere delcon 11 reti – ma non c’è rammarico, perché non ho fatto assolutamente niente per meritarmi il giallo. È questa la cosa che mi pesa più di tutte. Ho saltato l’avversario, proprio per evitare il contatto. Avessi commesso davvero il fallo, e avessi davvero toccato il giocatore dell’Aglianese, avrei recitato il ‘mea culpa’, ma così resta il nervoso e la delusione, perché non meritavo quel cartellino giallo. D’altra parte avevo fatto di tutto per non ...