Biathlon | sprint femminile Canmore 2024 | fenomenale Vittozzi | vince e riapre la Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lisaapre con meglio non poteva l’ultimo appuntamento dideldiin corso a. La campionessa sappadina è straordinaria quest’oggi sulle nevi canadesi, torna are unaa distanza di cinque anni dall’ultimo successo (Oberhof nel gennaio 2019) eogni discorso in chiave classifica generale a due gare dalla conclusione della stagione. La solita precisione al poligono, ma anche una prestazione maiuscola sugli sci per, che ottiene la quarta vittoria stagionale ine approfitta di una Ingrid Tandrevold che inizia a sentire il fiato sul collo. Due errori pesantissimi al tiro per la norvegese, la quale arriva al traguardo fermando il cronometro con un minuto di ...