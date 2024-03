Biathlon | Lisa Vittozzi vince la sprint di Canmore | riviviamo il successo che riapre la Coppa del Mondo – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)si è esaltata nelladie ha vinto in maniera perentoria, aprendo nel miglior modo possibile il lungo fine settimana in Canada. L’azzurra si è imposta di forza nella gara veloce, firmando un spettacolare 10 su 10 al poligono e giganteggiando nei 7,5 km sugli sci di fondo. La sappadina ha recuperato ben 66 punti alla norvegese Ingrid Tandrevold e si è portata ad appena sette lunghezze di distacco dalla scandinava,ndo così ogni discorso per la conquista delladeldiha vinto la terza gara stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando are in questo format a distanza di quasi cinque anni dall’ultima volta. La ...