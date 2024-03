Bertolaso all’ospedale Papa Giovanni | “Sinergie regionali per una sanità più efficiente”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Bergamo. L’OspedaleXXIII apre le porte all’Assessore Regionale al Welfare, Guido, al Direttore generale al Welfare di Regione Lombardia, Marzo Cozzoli, al Direttore generale di ATS Bergamo, Massimo Giupponi, al Direttore generale dell’ASSTXXIII, Francesco Locati, e al Direttore generale dell’ASST Bergamo Ovest,Palazzo per l’incontro con gli stakeholder del territorio. A seguire l’Assessoreincontra la stampa per informare sull’esito della riunione. “Tra gli obiettivi prioritari si pone la riduzione dei tempi d’attesa attraverso un lavoro sinergico e coordinato per ottimizzare le prestazioni offerte – commenta Guido, Assessore Regionale al Welfare -. Emerge inoltre un crescente ...