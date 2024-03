Bergoglio nell’autobiografia | “Qualcuno pensava al Conclave Non mi farei chiamare ‘Papa Emerito' ”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 marzo 2024 – “Quando in Vaticano arrivò la prima dose, io mi prenotai subito e poi feci anche i richiami e, grazie a Dio, non fui mai contagiato”. Lo racconta Papa Francesco, nella sua autobiografia ‘Life. La mia storia nella Storia‘, di cui oggi il Corriere della Sera pubblica in anteprima mondiale diversi stralci. Nel libro Josénota che, quando veniva ricoverato in ospedale, “era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quasi a un nuovo. State tranquilli, è umano, non c’è da scandalizzarsi! Quando il Papa è in ospedale, di pensieri se ne fanno molti, e c’è anche chi specula per proprio tornaconto o per guadagno sui giornali”. Tuttavia non ha mai pensato alle dimissioni. “Penso che il ministero petrino sia ad vitam e dunque non vedo condizioni per una rinuncia – scrive ...