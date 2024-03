Belgio | il ct Domenico Tedesco prolunga fino al 2026

(Di giovedì 14 marzo 2024)sulla panchina delal. Presso il museo Hergé di Louvain-la-Neuve, a sud di Bruxelles, è stato ufficialmente annunciato ilmento del contratto del tecnico che guida la Nazionale di Lukaku e compagni., arrivato a inizio 2023, ha guidato la squadra alla qualificazione agli Europei del 2024 e si è guadagnato ilmento. “Con un team ringiovanito ha disputato una fantastica campagna di qualificazione per l’Euro”, ha dichiarato il presidente della federazione, Piet Vandendriessche. Ilnella prossima sosta internazionale sfiderà Irlanda e Inghilterra in due amichevoli. SportFace.

