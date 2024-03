Beggio il tappezziere. Quando la comodità è anche sotto coperta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Da tre generazioni dalla Brianza vedono il mare, a modo loro. Lo fanno portando avanti a vele spiegate, nella patria dell’arredo e del design, una storica azienda di tappezzeria nautica. Qui, infatti, fra ditte che costruiscono mobili, ce n’è una che realizza cuscineria e imbottiti per interni ed esterni di barche, tendalini, rivestimenti e poltrone da pilota, mettendoci l’esperienza di oltre mezzo secolo di attività, competenza e artigianalità. Tutti elementi che la fanno apprezzare e lavorare con cantieri nautici di mezza Italia. È la Tappezzeria Nautica, che nella sua sede di via Braille a Lissone continua una tradizione nata in città nel dopoguerra. Oggi titolare dell’azienda è Alessandro, che ne ha ereditato la guida dal padre Ezio, il quale a sua volta aveva ricevuto il testimone da suo padre Cherubino. Fu proprio Cherubino, una ...