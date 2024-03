Beetlejuice 2 | il sequel di Tim Burton includerà nuovamente Day-O di Harry Belafonte

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 14 marzo 2024) La canzone era protagonista di una delle sequenze più memorabili del film originale Nel primo, una delle sequenze più riconoscibili del film di Timera quella con protagonista il brano Day-O di, che a quanto pare verrà incluso anche nel prossimo. Proprio Catherine O'Hara, che nel film cult del 1988 faceva partire la sequenza ballando e mimando, ha confermato che ilil celebre brano. L'attrice si è soffermata solo brevemente sull'uso della canzone nel nuovo film, quindi non è chiaro se avrà un ruolo significativo o se verrà inserita semplicemente come easter egg in onore dell'eredità del film ...