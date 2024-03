Beautiful anticipazioni dal 18 al 23 marzo | Broke firma il divorzio!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2024) La soap operaci regalerà una settimana ricca di emozioni e colpi di scena, con il destino di Brooke e Ridge che si complica sempre di più. Scopriamo insieme cosa accadrà nei dettagli nelle puntate dal 18 al 232024. Grande Fratellogiovedì 14: nomination e sondaggi televoto. Chi verrà eliminato?Lunedì 182024: una drastica decisione Liam si scusa con Hope per la sua assenza alla sfilata, rafforzando il suo impegno per la famiglia. Nel frattempo, Carter presenta a Brooke i documenti per l’annullamento del suo matrimonio con Ridge. Brooke, ancora speranzosa di una riconciliazione, rimane delusa e amareggiata dalla decisione di Ridge. Martedì 192024: Ridge è ...