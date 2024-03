Batosta inflazione sulle uova di Pasqua

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’uovo di, che sia fondente o al latte poco importa, rischia di risultare molto amaro per le famiglie italiane. Si stima infatti che i prezzi siano aumentati di quasi un quarto rispetto al 2023, quando già c’era stato un ritocco verso l’alto del 15%. In sostanza, per comprare l’uovo diai nostri bambini bisogna sborsare un terzo in più rispetto a due anni fa. Sia chiaro nella stangata nulla c’entra il caso delledi Chiara Ferragni, va inserito nel generalizzato aumento di colombe, ovetti coniglietti di cioccolato e altri dolci tipici innescato dalla corsa dell’: qui tutti i prodotti su cui abbiamo già ricevuto la stangata. In media la produzione didinel nostro paese supera le 31mila tonnellate all’anno, con un giro d’affari stimato in oltre ...