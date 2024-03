Basket - Serie DR2» maschile Cefa cede con onore contro la capolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) CHIESINA 5448 CHIESINA UZZANESE - Il Centro ComputerCastelnuovo ha dovutore sul parquet dellaChiesina, ma a testa alta, al termine di una prova in cui i gialloneri hanno dimostrato di potersela giocareil team che guida il torneo sin dalla prima giornata e candidato al salto di categoria. "Siamo partiti meglio di loro – dice l’allenatore in pectore e capitano Andrea Ferrando – , chiudendo avanti di due punti i primi 10’. Ma, nel finale, loro sono stati bravi a punire i nostri errori. Una delle migliori gare sotto la mia gestione. Dobbiamo sfruttare queste giornate in ottica futuro e credo lo stiamo facendo nel migliore dei modi". Infatti, con il blocco delle retrocessioni, ilè, comunque, sicuro di disputare anche nella prossima stagione ...

