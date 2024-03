Basket serie C Mens Sana Prosek | Contro Sansepolcro vogliamo arrivare carichi»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il primo ko della seconda fase, coinciso con il derby in casa del Costone, laè tornata ad allenarsi ieri pomeriggio in vista del match di sabato sera. A parlare del momento della squadra il lungo Gianluca(foto), che al PalaOrlandi ha giocato pochi minuti in quanto non al meglio per un infortunio rimediato nel finale della garaPrato ma sulla via del recupero. "Sarà una partita difficile come ogni sfida della seconda fase – ha detto il numero 35 della ‘Note di Siena’ –arrivarcie tornare ad essere quelli che eravamo prima della partita persail Costone". Tante le cose che non hanno funzionato nella stracittadina. Ma al di là degli aspetti tecnici il primo ...

Non c’è stato nulla da fare a Piombino per la Rimadesio che incassa un altro ko prima della pausa per le finali di Coppa Italia e della trasferta a Gravellona Toce contro la Paffoni Omegna di ... (sport.quotidiano)

CHIESINA 54 Cefa 48 CHIESINA UZZANESE - Il Centro Computer Cefa Castelnuovo ha dovuto cede re sul parquet della capolista Chiesina, ma a testa alta, al termine di una prova in cui i gialloneri ... (sport.quotidiano)

Basket serie A2 femminile – Purrone: “San Giorgio, riparti fortissimo!”: Giussano ha indubbiamente dei leader al suo interno, come Diotti o Gatti. Per non parlare di Niedzwiedzka, che è una delle migliori straniere della serie A2 e a lungo è stata anche la top scorer del ...vocedimantova

Nardi di ferma a Indian Wells: Paul si impone in due set: E’ finita la favola di Luca Nardi al torneo di Indian Wells. Il 20enne pesarese, n.123 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser direttamente al secondo turno e autore dell'eliminazione del serbo e ...repubblica

Successo a Roseto per la Final Eight di Coppa Italia A2 di Basket Femminile: ROSETO DEGLI ABRUZZI - Otto squadre partecipanti in rappresentanza di altrettante regioni italiane, diverse strutture ricettive coinvolte, 7 partite ...abruzzonews.eu