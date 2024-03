BASKET SERIE A2 FEMMINILE La Scotti Rosa si prepara alla volata finale | due trasferte per centrare i play-off

(Di giovedì 14 marzo 2024) Verso la. L’Usesial rushcon dueimportanti per l’esito della stagione. Sabato a Carugate e la domenica successiva a Torino, la squadra di coach Alessio Cioni ha la possibilità di fare un passo forse decisivo per staccare il biglietto-off. Con la salvezza di fatto in tasca (sulla decima i punti di vantaggio sono 8 con 5 partite da giocare), le biancorosse ora devono riuscire al’ingresso nelle magnifiche otto. Un risultato che,luce del livello tecnico del girone, sarebbe da salutare con grande soddisfazione. Le distanze sono decisamente ridotte visto che Giussano che occupa l’ottavo posto è appena due punti dietro mentre La Spezia, nona, è a 4. ...

CHIESINA 54 Cefa 48 CHIESINA UZZANESE - Il Centro Computer Cefa Castelnuovo ha dovuto cede re sul parquet della capolista Chiesina, ma a testa alta, al termine di una prova in cui i gialloneri ... (sport.quotidiano)

Dopo il primo ko della seconda fase, coinciso con il derby in casa del Costone, la Mens Sana è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio in vista del match di sabato sera contro Sansepolcro . A parlare ... (sport.quotidiano)

BASKET: "B" maschile. Bcl sfida il gigante Gulliver: I lillipuziani riuscirono a catturare il gigante Gulliver. Nel romanzo di Swift andò così. Nella partita di questa sera, al "Palatagliate", ore 20.45, (arbitri Marinaro di Cascina e Nocchi di Vicopisa ...msn

BASKET SERIE A2 femminile – Purrone: “San Giorgio, riparti fortissimo!”: Giussano ha indubbiamente dei leader al suo interno, come Diotti o Gatti. Per non parlare di Niedzwiedzka, che è una delle migliori straniere della SERIE A2 e a lungo è stata anche la top scorer del ...vocedimantova