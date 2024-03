Basket Nella Divisione regionale 1 Futuro ancora incerto I Legends galleggiano L’Audax va a fondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ivincono e restano aggrappati allo spartiacque che separa la salvezza dalla retrocessione,torna a perdere e resta sempre più impantanatapalude della retrocessione. I gialloviola di Bordigoni (foto) fanno il blitz a Pontedera (sponda Bellaria), riacciuffano il Castelfranco che ha perso a Rosignano e tornano al settimo posto in virtù del 2-0 negli scontri diretti con i pisani. Entrambi hanno due punti di vantaggio sulle inseguitrici Viareggio e Invictus Livorno, ma al termine del campionato mancanoquattro giornate e due i punti di vantaggio sono troppo pochi per dormire sonni tranquilli. Chi di sicuro non dorme sonni tranquilli, ma ha sempre più incubi, èche a Calcinaia non compie il miracolo, torna a casa con un pesante -16 e sprofonda ...