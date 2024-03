Basket | in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia la poule per non retrocedere

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 – Al via nel fine settimana la seconda fase del campionato diC, a cui prende parte la, che ha terminato al settimo posto, su nove squadre, la prima fase. La squadra di Stefano Zari affronterà subito il fanalino di coda Grosseto, in una gara che potrebbe rivelarsi già molto significativa in caso di successono. LA FORMULA - Conclusa la regular season, adesso la formazione del presidente Laura Guerrini è attesa dalla seconda fase per la salvezza, un girone da cinque squadre, Castelfiorentino, Montecatini, PF, Florence e Grosseto, con formula all’italiana, con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase tra le cinque squadre ammesse. Le squadre classificate dal primo al quarto posto ...

