Basket giovanile Pedrotti convocato nella Nazionale azzurra under 17

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024)settimana delle giovanili forlivesi, si registra una sconfitta di misura per l’19 Eccellenza. I ragazzi di coach Grison sono infatti caduti tra le mura amiche dei Romiti contro gli Angels Santarcangelo, corsari per 63-64. In un match sempre in totale equilibrio, i clementini la spuntano all’ultima curva, superando un brillante Munari da 26 punti. Ko anche l’17 Eccellenza nel girone Interregionale. Forlì è stata sconfitta in casa da Varese (70-85 il finale), che sale così a quota 6 punti in classifica mettendo la freccia proprio sui romagnoli, a cui non è bastato un Ercolani che a sua volta ha chiuso a quota 26 punti realizzati. Chiude la settimana negativa, infine, anche l’15 Eccellenza, crollata sul campo della Virtus Bologna 100-63 (Bonomi top scorer ospite con 19 punti). A risollevare il ...