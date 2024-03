Basket giovanile. 4 Torri vince il derby under 17. Aquilotti protagonisti a Codigoro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Grande protagonista nella settimana di partite del vivaio granata l’U17 Silver dei coach Villani, Tani e Gambale, che si rilancia per l’ultima fase di regular season con una doppia vittoria straripante. Senza storia è il match di martedì 5 marzo: la Despar è trascinata dai 44 punti di Bassi e dai 15 di Gorobei, e sbanca il parquet di Baricella 60-96. Domenica invece tocca alla ScuolaFerrara soccombere al Pala 4T: ilè ancora una volta granata, così come nella gara d’andata. Sempre Bassi, con 29 punti, guida i granata al successo per 87-38. Nella sfida in famiglia a, glivincono cinque tempi su sei e si aggiudicano un’altra vittoria nel Girone F del campionato non competitivo, contro l’affiliata Fenice. La partita termina 8-16 in favore dei piccoli granata degli istruttori Malfatto e ...

Traguardo storico per l’ under 19 Eccellenza della Vis, che grazie alla vittoria su Robur et Fides Varese si guadagna l’accesso alle finali nazionali , in programma a Chiusi dal 29 aprile al 5 maggio. ... (sport.quotidiano)

nella settimana delle giovanili forlivesi, si registra una sconfitta di misura per l’ under 19 Eccellenza. I ragazzi di coach Grison sono infatti caduti tra le mura amiche dei Romiti contro gli ... (sport.quotidiano)

Basket giovanile. Pedrotti convocato nella Nazionale azzurra under 17: Nella settimana delle giovanili forlivesi, sconfitte per Under 19, Under 17 e Under 15 Eccellenza. Tuttavia, Gabriele Pedrotti porta una nota positiva con la convocazione nella Nazionale Under 17 ital ...msn

A Roncolo nasce la casa della musica: Intervento da 80mila euro, la struttura di via Lanzi sarà inaugurata sabato con il concerto nel parco dell’orchestra giovanile Si chiama "Casa della ... altro si trovano un parco giochi, una pista da ...ilrestodelcarlino

Unieuro, scatta l'operazione Final Four: presentate le divise ufficiali per la Coppa Italia: Nicosanti: "Vedere le maglie blu a Forlì ci riporta indietro almeno di una trentina d'anni. Erano le maglie con cui Forlì ha costruito una delle storie più importanti per la città" ...forlitoday