Basket femminile serie b Karolina | dalla Polonia per aiutare Puianello a volare nei playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una giovane straniera per la volata. La Chemcoha aggiunto il tassello mancante al suo roster, inserendo la giovane atleta polaccaGizynska che ha già debuttato per qualche minuto sul parquet nella vittoria interna di sabato scorso contro Fiorenzuola. Le gialloblù dimostrano di non voler lasciare nulla d’intentato nella lotta per la qualificazione alle fasi nazionali per la promozione in A2, tesserando la terza straniera della loro storia dopo Dita Rozenberga e Marina Dzinic che tuttora veste la casacca gialloblù. Nata a Olsztyn nel 2001,Gizynska è un’ala di 185 cm che vanta già quattro stagioni nella First League polacca, l’equivalente della nostraA2, fra il Muks Poznan (2019-2020) e il triennio al Kks Olsztyn, per poi passare al Mks Pruszków dove ha ...