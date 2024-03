Basket | Eurolega 2023 24 | l’Olimpia Milano crolla in casa del Baskonia e si allontana dai play-in

(Di giovedì 14 marzo 2024)cade sul campo del, che vince 88-73 nella 29esima giornata di. Sconfitta pesante per la formazione biancorossa, che vede ridursi al lumicino le speranze per una rimonta in chiave-in: il decimo posto occupato dal Partizan è infatti distante una sola gara, ma domani Efes e Bayern possono superare la squadra di Ettore Messina. Inizio di gara piuttosto equilibrato, con il primo quarto che si conclude 19-18 per i padroni di. Nel secondo quarto però si spezza subito: la squadra di Vitoria-Gasteiz piazza un parziale di 12-0, propiziato da Howard e Moneke, e prova l’allungo sul +11.riesce parzialmente a rintuzzare la fuga grazie a due triple di Shields, ma un altro 8-0 firmato Costello, Moneke e Marinkovic porta il ...

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

Il LIVE in DIRETTA di Baskonia-Olimpia Milano , sfida valida per la 29^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Trasferta fondamentale ma molto complicata per Melli e compagni, che devono ... (sportface)

EuroLega, 29ª giornata: Olimpia Milano, la trasferta basca è un incubo. Moneke e Howard trascinano il Baskonia

L'Olimpia Milano crolla a Vitoria contro un Baskonia che vince nettamente. I baschi sono trascinati da Chima Moneke e Markus Howard.basketinside

Virtus Bologna Real Madrid: dove vedere in tv la sfida di Eurolega: Bologna, 14 marzo 2024 – In una Segafredo Arena da tutto esaurito, la Virtus ospita domani sera il Real Madrid nella sfida valida per la 29esima giornata di Eurolega. Alle 20.30 la formazione di Luca ...msn

Euroleague, Virtus-Real Madrid: come vederla in tv e in streaming: Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Ospitare il Real Madrid campione d’Europa e attuale capolista significa dover mostrare la nostra miglior versione per contenere l’impatto di un ...bolognatoday