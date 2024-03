Basket | B maschile Bcl sfida il gigante Gulliver

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) I lillipuziani riuscirono a catturare il. Nel romanzo di Swift andò così. Nella partita di questa sera, al "Palatagliate", ore 20.45, (arbitri Marinaro di Cascina e Nocchi di Vicopisano) Bcl spera di fare lo stesso controDerthona Lab. Si tratta, in pratica, del settore giovanile della franchigia che milita da anni in "A1" e che disputa le coppe, con una finale di Coppa Italia all’attivo. Qualche ragazzo di questa compagine è anche già andato in panchina in serie "A". Gara a dir poco fondamentale in questo mini-torneo che Bcl dovrà affrontare ancora senza Barsanti che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica. Mancherà anche il giovane Landucci, infortunato. E’ la terza giornata e i biancorossi sono imbattuti in questi play-off "Silver". Guidano la classifica con 12 punti, davanti a Spezia e Quarrata ...