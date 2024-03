Basilicata | Domenico Lacerenza verso il ritiro

(Di giovedì 14 marzo 2024), il candidato scelto dal centrosinistra per le Regionali in, potrebbe già ritirarsi

Alla fine in Basilicata Pd e 5 Stelle correranno insieme, con l’appoggio di +Europa e Alleanza Verdi-Sinistra, in una nuova edizione del campo largo dopo la vittoria insperata e di misura in ... (open.online)

Il voto si avvicina: tra poco più di un mese – il 21 e il 22 aprile – si terranno le elezioni regionali in Basilicata e finalmente il campo largo ha trovato un accordo. Il nome per la presidenza ... (lanotiziagiornale)

Lacerenza: "Da cittadino faro' proposte per i cittadini": Ci sara' tanto da lavorare". Lo ha detto all'ANSA Domenico Lacerenza, candidato governatore del centrosinistra per le Regionali lucane a presidente della Basilicata del 21 e 22 aprile. L'oculista ha ...notizie.tiscali

Lacerenza, candidato in Basilicata a sua insaputa. "Non ho sentito Conte né Schlein": "Con Chiorazzo ci siamo visti oggi la prima volta", dice il primario, neofita della politica, che assicura di non aver fatto assolutamente nulla per la sua candidatura. Bardi attacca: "Scelta che arri ...ilfoglio

In Basilicata prevale il modello Sardegna. E 'Azione' resta fuori: Come e perchè la scelta del centrosinistra è caduta sull'oculista 66enne Domenico Lacerenza con l'esclusione di Carlo Calenda ...agi