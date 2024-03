Basilicata | Calenda | Ci hanno escluso Conte | Non lavoriamo con chi vuole distruggerci

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il "campo largo" si è già ristretto. Inil candidato scelto - in extremis - dal centrosinistra per correre alle regionali, l'oculista Domenico Lacerenza, non sarà sostenuto da Azione, con Carloche parla di un veto imposto dal M5S per escludere i centristri dalla coalizione. ...

(Adnkronos) – “I 5 Stelle hanno escluso Azione. Ne abbiamo preso atto, fine. Non c'è nessun problema". Carlo Calenda ricostruisce così quanto accaduto nella trattativa sulle regionali in Basilicata . ... (periodicodaily)

Elezioni Regionali, Conte risponde a Calenda: “Campo largo Il M5S non esprime veti ma con qualche leader è difficile lavorare” | VIDEO

Calenda infatti non è andato incontro a Conte ... Il Movimento Cinque Stelle sosterrà Lacerenza alle elezioni in Basilicata Una situazione che si ripresenterà anche alle prossime elezioni regionali in ...tag24

Basilicata, Calenda: "Noi esclusi", Pd rilancia: "No preclusioni" ma volano accuse: Senza Calenda, che in Basilicata vuol dire Marcello Pittella e almeno un 5-6% di voti, la partita diventa più che in salita. "'Testardamente unitari' per me vale anche per Azione e Italia Viva.adnkronos

"Unitevi". "Non con chi ci vuole distruggere". Scontro Prodi-Conte sulle alleanze: Romano Prodi non ci va tanto per il sottile e, nel corso presentazione del libro Capocrazia di Michele Ainis, tira le orecchie al suo interlocutore, Giuseppe Conte, reo di aver posto il veto su Azione ...ilgiornale