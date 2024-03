Barilla sponsor della II ed WEmbrace Awards con Bebe Vio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – Uguaglianza, inclusione e diversità sono parte integrantecultura aziendale di: valori “abbracciati” nel suo modello di crescita e nel modo di fare impresa sia sul luogo di lavoro che fuori. Il Gruppo di Parma sarà infatti partnerseconda edizione di “2024”, l’evento in programma per il 21 marzo alla Fabbrica del Vapore a Milano che fa seguito al “Sport” dello scorso ottobre, appuntamento all’insegna dello sport integrato ad altissimo livello tecnico e agonistico con protagonisti campioni Olimpici e Paralimpici. Attività fisica e alimentazione mediterranea sono fattori fondamentali per perseguire uno stile di vita sano. Lo sa bene, il cui legame con il mondo dello sport parte da lontano. Ne è un ...