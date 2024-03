Bari-Sampdoria | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I pugliesi non hanno ancora raggiunto la matematica salvezza, mentre i blucerchiati si giocano le residue speranze di entrare nei playoff.si giocherà domenica 17 marzo 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I pugliesi, perdendo a Venezia, hanno subito la terza sconfitta consecutiva che li costringe a rivedere le ambizioni playoff. Adesso la squadra di Iachini è quindicesima con 34 punti e un margine di quattro lunghezze sulla zona playout I blucerchiati, invece, appaiono in netta ripresa, avendo ottenuto contro l’Ascoli la terza vittoria nelle ultime quattro partite. La squadra di Pirlo è così ritornata in corsa per un posto nei playoff, ma sarà dura ...