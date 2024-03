Anche l’ Italia si adegua agli altri Paesi: la camera ipobarica non viene più considerata doping . “Non è vietato l’utilizzo della camera ipobarica ; l’atleta che ricorre a tale pratica deve rimanere ... (ilfattoquotidiano)

Bari, cambia il regolamento: per partite e concerti i privati devono pagare la polizia locale: Il Comune di Bari vara il primo regolamento per fare pagare ai privati l’utilizzo della polizia locale durante eventi che prevedono il pagamento del biglietto: dai concerti alle partite di calcio, ad ...quotidianodipuglia

Meteo: arriva l'ANTICICLONE, nei Prossimi Giorni avvolgerà l'Italia, vediamo quanto durerà: La ricerca di "-prossima-settimana-festa-del-pap-temporalesca-poi-cambia-tutto-dallequinozio-di-primavera-tendenza-141203dicbo=v2-eGGkqbG" non ha prodotto alcun risultato.ilmeteo

“Un errore demolire il palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno, basta con il miraggio di una città da 700mila abitanti”: Denota un’assenza di visione in una città che cambia a macchia di leopardo ... Per chi si sta costruendo Bari oggi ha un vastissimo patrimonio residenziale, ma non si è dotata di tutte le funzioni ...bari.repubblica