Barella dopo Madrid | «L’amore è un faro che sovrasta la tempesta»

L'Inter torna dal'eliminazione agli ottavi di Champions League con rammarico, considerando le occasioni sprecate e il risultato dell'andata. Nicolò preferisce non commentare il momento, ma fa parlare le immagini. Quelle che ritraggono la Curva Nord nerazzurra con un messaggio in particolare. l'eliminazione dalla Chapmions League, Nicolò lascia parlare San Siro, in particolare la Curva Nord. Questo il messaggio esposto: «è un fisso, che la». Di seguito la foto pubblicata da attraverso le storie su Instagram.