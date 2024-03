Barcellona | si dimette il vicepresidente Romeu Laporta | “Sei stato fondamentale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Cambia l’organigramma del. In un punto stampa, affiancato da Joan, ilcon delega per l’economia del club blaugrana, Eduard, ha annunciato le sue dimissioni. “Sono stati due anni e mezzo intensi e sarò sempre grato al presidente per avere avuto fiducia in me – si è congedato – Mi aspettano nuovi e complessi progetti imprenditoriali, per i quali ho scelto degli ottimi compagni di viaggio, ma serve un impegno assoluto che non è compatibile col mio incarico al”. “Dopo le tue parole c’è poco da aggiungere. Tutti noi membri del consiglio ti siamo molto grati. Seiuna persona chiave nel salvataggio economico del Barça, nel risanamento finanziario del club”, ha aggiunto. SportFace.