Bankitalia | in prestiti a imprese le banche valutino polizze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Considerare la presenza e la tipologia disiglate dall'azienda quando si decide di concederle un prestito e si definisce il tasso, potrebbe portare alle stessedei benefici e contenere il rischio per le stesse. E' quanto sottolinea la Banca d'Italia nella Nota di stabilità. I principali risultati mostrano che, sebbene una percentuale elevata diconsideri rilevanti i rischi operativi 'tradizionali' (quali incendio, furto e insolvenza di un debitore dell'impresa), l'attenzione riservata ai rischi 'emergenti' (climatico e soprattutto cyber) è meno diffusa. Molte, anche tra quelli che ritengono rilevanti i rischi operativi, non tengono conto, sia per la concessione del credito sia per il pricing, della presenza di eventuali coperture assicurative, soprattutto per le ...