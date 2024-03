Banca Ifis acquista palazzo a Venezia con opera di Banksy

(Di giovedì 14 marzo 2024)ha formalizzato oggi l'acquisto diSan Pantalon, l'immobile situato nel Sestriere di Santa Croce, a, sulla cui facciata è dipinta l'"The Migrant Child" dell'artista. "Siamo lieti di annunciare l'acquisto diSan Pantalon, che in seguito ai lavori di restauro, e messa in sicurezza - dichiara Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di- sarà restituito aper arricchirne il già straordinario patrimonio artistico". A distanza di cinque anni dalla sua realizzazione "Il Bambino Migrante" si stava deteriorando a causa degli effetti di umidità, acqua alta e salsedine.

