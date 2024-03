Banca Ifis acquista il palazzo di Venezia dove Banksy ha dipinto il Bambino migrante

(Di giovedì 14 marzo 2024)- A Un altro passo avanti, ma stavolta è quello decisivo, per mettere in sicurezza il ?dasu undi San Pantalon a, una...

Banca Ifis in prima fila per promuovere la cultura e l’arte sostenendo una mostra che ripercorre la Vita di uno dei padri fondatori della Democrazia in Italia. La Banca è main partner di “Matteotti. ... (tpi)

Roma , 29 feb. (askanews) – Banca Ifis in prima fila per promuovere la cultura e l’arte sostenendo una mostra che ripercorre la vita di uno dei padri fondatori della Democrazia in Italia. La Banca ... (ildenaro)

La Banca euro pea per gli investimenti (BEI) e Banca Ifis hanno siglato un accordo finalizzato a mettere a disposizione 300 milioni di euro di nuova finanza per sostenere gli investimenti innovativi ... (tpi)

Dalla Bei 300 milioni a Ifis per innovazione delle Pmi: BRUXELLES - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Banca Ifis hanno siglato un accordo per mettere a disposizione 300 milioni di nuova finanza per sostenere gli investimenti innovativi ...ilmessaggero

Banca Ifis finanzia le PMI per investimenti 4.0: Sostenere gli investimenti in innovazione 4.0 promossi da PMI e Mid cap attraverso un plafond ad hoc: questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Banca Ifis e Banca Europea per gli Investimenti (BEI), ...pmi

Venezia, il Banksy di San Pantalon e il «nodo» restauro: oltre a finanziare il salvataggio Banca Ifis vuole l'intero palazzo: Trattative per l’acquisto dell'edificio: l’istituto ha assoldato dei sorveglianti per proteggere l'opera del writer britannico. Tre ipotesi per la conservazione: teca di vetro, custodia in museo o sta ...corrieredelveneto.corriere