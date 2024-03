Ballo Venturi e Top Dance | arriva un titolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Unregionale per Martina, 26 anni, da San Pietro in Casale. Martina si è imposta nel solo latin in tutti e cinque i balli – samba, cha cha, rumba, jive e paso doble – nella categoria Over 17 classe A.si allena tutti i giorni nei locali della scuola diTopFreedom del maestro, direttore tecnico e coreografo Alex Zampierollo che ha sede ad Altedo. La scuola, nel corso della sua onorata storia, ha vinto anche titoli mondiali ed europei con il gruppo formato da Fabio Orsini, Elisa Meli, Sara Balboni, Nicole Gilli e Martina Borghi.