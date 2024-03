Bachmann | l’ultima linea d’ombra di Tondelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quante lineeattraversiamo nelle nostre vite? Pier Vittorioha compiuto 18 anni – la maggior età – da dodici giorni, quando Ingeborgnella sua casa romana in via Giulia incendia accidentalmente la sua vestaglia. Un mese d’agonia (dal 26 settembre al 17 ottobre 1973) e la poetessa-scrittrice austriaca muore all’ospedale Sant’Eugenio. Verrà sepolta nel cimitero della natia Klagenfurt. Sedici anni dopo – mentre un mondo diviso in blocchi sta definitivamente per chiudersi – Pier Vittorioche ora è 34enne si presenta con un vaso di fiori davanti alla lapide di. Lo racconta in Weekend postmoderno: "Klagenfurt, sia detto con il dovuto rispetto – scrive – è Correggio. Innanzi alla tomba del poeta Klagenfurt è qualsiasi città, in cui ognuno di noi è nato e ...