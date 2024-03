Baccelli | “soluzioni urgenti per i ritardi sulla linea ferroviaria Valdarno”

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano, ha richiesto a Trenitalia e ReteItaliana interventi rapidi per risolvere ipersistentidel. Dopo l’incontro tenutosi ieri pomeriggio in Regione con i vertici toscani di Trenitalia, Rfi, i sindaci delaretino e fiorentino, e il comitato dei pendolari, l’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefanoha fissato un termine di venti giorni per presentare dati dettagliati e proposte concrete. Priorità vanno alle fasce orarie dei pendolari, con attenzione alla comunicazione verso utenti e sindaci. Un incontro a Firenze il 26 marzo con i vertici nazionali delle ferrovie affronterà le criticità ...