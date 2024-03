B7 | Marcegaglia | “Importante che G7 trovi uniformità di regole Ai opportunità da non perdere”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le sfide della riunione Ministeriale su “Industria, Tecnologia e Digitale del G7” in programma il 14 e 15 marzo a Verona e Trento "Parleremo con i ministri di competitività delle imprese del G7 in questo scenario geopolitico complicato, vogliamo parlare di catene del valore di commercio che rimane aperto, di una transizione energetica basata sulla

Confindustria al G7 di Verona: «Serve un patto tra aziende incentrato sulla competitività delle nostre industrie»: VERONA - Verona è pronta ad accoglie il G7 domani 14 marzo. Il G7 è composto da alcune delle maggiori potenze mondiali e ne fanno parte Canada, Francia, ...ilgazzettino

L'industria al G7,'serve un patto per la competitività': Dalle confindustrie dei Paesi del G7 un monito ai Governi: "Un crescente allarme si sta diffondendo tra le imprese. Il senso di urgenza sta diventando estremo". Le imprese chiedono "di impegnarsi, ins ...ansa

Marcegaglia, 'presto per parlare di cordate per l'ex Ilva': "Anche se come imprenditori non siamo mai molto a favore dei commissariamenti, credo che in questa situazione sia stato necessario avere una fase di questo tipo. (ANSA) ...ansa