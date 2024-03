Azzerata l’addizionale Irpef | la decisione della Pisana

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Consiglio Regionale del Lazio azzeraper i redditi più bassi. Al via il Fondo taglia tasse. La sedeRegione Lazio a Roma/ilcorrierecitta.comIl Consiglio Regionale approva il Fondo taglia tasse per i redditi più bassi: quelli a partire da 28mila euro fino ai 35mila. In concreto vienecon uno stanziamento suppletivo che arriva direttamente dalla Regione. Riorganizzazione delle risorse a fronte di un capitale disponibile di oltre 136 milioni di euro che dovrebbe bastare – in tal senso – almeno fino al 2026. La differenza è sul reddito imponibile. Questo vuol dire avere, in termini di spesa, l’1,60% in meno che andava a coprire. Moltiplicato per i cittadini a reddito minimo ...