Autostrada Roma-Latina | Rocca shock | “Mancano i fondi per completarla”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Francescogela le speranze per la nuovatra: “Non ci sono i soldi per”. Francescosull’: la notizia (credits Regione Lazio) – Ilcorrieredellacitta.comDa anni si parla di un’capace di collegare, in sicurezza, le città di. La tratta urbanistica, per quanta necessaria al giorno d’oggi, risulta ancora di lontanissima finalizzazione. Come dichiarato recentemente il Presidente della Regione Lazio, Francesco, per completare l’importantissima stradanecessari. Un dato che, come abituale, ha generato una ...

Due cavalli della polizia smarriti seminano il Panico in auto strada correndo “contromano” . È successo negli Stati Uniti: i due animali interrompono il traffico auto stradale a Cleveland, in Ohio. Il ... (ilfattoquotidiano)

Autostrada Asti - Cuneo, Maurizio Marello sulla gratuità della tangenziale albese: "Cirio e Gabusi fanno propaganda elettorale": 1. Era il 19 aprile 2012 quando a Roma, al Ministero delle Infrastrutture, venne firmato un accordo che prevedeva, tra le altre cose, l’utilizzo della sp7 bis ( più nota come tangenziale di Alba) ...targatocn

Incidente in Autostrada: tamponamento tra tir, 10 chilometri di coda e traffico in tilt: Il traffico deviato su due sole corsie di marcia. Il sinistro sull'A1 tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano ...romatoday

Paura sull’Autostrada, camion a fuoco: traffico bloccato e disagi per i pendolari (fotogallery): Il Tir ha preso fuoco per cause in corso di accertamento, sul posto ambulanza e polizia. Si stanno formando code. Non sono note le condizioni dell’autista del mezzo. Per fornire le migliori esperienze ...marsicalive