Auto si incendia nella notte | chiusa la strada Faentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Fiesole, 14 marzo 2024 - Da questalaregionale 302in entrambi i sensi marcia a causa di un incidente avvenuto fra la Querciola e l'Olmo, al Km 13, nel tratto che ricade nel Comune di Fiesole. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un’che è andata in fiamme, bruciando completamente e danneggiando il mantole. Il tratto interessato dall'interruzione è quello già interessato dal senso unico alternato, circa un km prima della località Olmo, in salita verso le quattro strade. Sul posto sono giunte la squadre Anas, quelle dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per consentire le operazioni si ripristino e della transitabilità il prima possibile. Al momento il traffico viene deviato in direzione ...