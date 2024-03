Auto contro moto sulla SS7 | grave centauro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi 14 marzo,Strada Statale 7, a Massafra. Per cause ancora da accertare, unasi è scontrataun’proveniente da Palagiano. Ad avere la peggio è stato iltrasportato in codice rosso all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto ambulanze del 118 e Polizia Locale.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

A bordo di uno scooter è scappato alla vista della polizia e si è schianta to contro un'auto in transito, morendo nell'impatto. È accaduto nel primo pomeriggio a Nettuno , vicino Roma. La vittima è un ... (tg24.sky)

A bordo di uno scooter è scappato alla vista degli agenti e si è schiantato contro un’auto in transito, morendo sul colpo per l’impatto violento. È finito in tragedia un inseguimento sulle strade ... (secoloditalia)

Nettuno, in fuga dalla polizia: si schianta contro un'Auto e muore: A bordo di uno scooter è scappato alla vista della polizia e si è schiantato contro un'Auto in transito, morendo nell'impatto. È accaduto nel primo pomeriggio a Nettuno, vicino Roma. La vittima è un ...tg24.sky

In fuga dalla polizia, a bordo di un scooter rubato si schianta contro un'Auto e muore. Ferito il figlio di 12 anni: A bordo di uno scooter, poi risultato rubato è scappato alla vista della polizia e si è schiantato contro un'Auto in transito, morendo nell'impatto. E' accaduto a Nettuno, vicino Roma. La vittima è un ...notizie.tiscali

Non si ferma all’alt della polizia, scappa in scooter e finisce contro Auto in sosta: un morto: Tragedia a Nettuno, nel quartiere Cretarossa. Fugge all’alt della polizia e finisce contro un’Auto in sosta. La vittima è un 49enne bulgaro che ha perso la vita oggi pomeriggio. L’uomo si è schiantato ...tpi