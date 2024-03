(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono inle famiglie che pagano per offrire ai propri figliper rimediare alle lacune che le normaliin classe non riescono a colmare. Secondo i dati della piattaforma ’Letue.it’ sono stati oltre 59mila i genitori che nel corso del 2023 hanno cercato un supporto extra scolastico per i propri figli. Le materie più ostiche si sono confermate, rispettivamente con 10mila e 8mila, mentre 6mila famiglie hanno chiesto un aiuto per fare i compiti. Laè la materia in pole position con il 73% delledia pagamento, seguita da fisica e chimica.confermate dai dati ...

Aumento richieste lezioni private: matematica in testa, scienze e lingue straniere in difficoltà: Sono in Aumento le famiglie che pagano per offrire ai propri figli lezioni private per rimediare alle lacune che le normali lezioni in classe non riescono a colmare. Secondo i dati della piattaforma ’ ...quotidiano

Parliamo di educazione stradale. Quando conoscere salva la vita: La strada, uno spazio pubblico che richiede il massimo rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. CLASSE 2^ C SECONDARIA DI PRIMO GRADO QUASIMODO DI FORNACETTE.lanazione

L’Europa non è pronta al cambiamento climatico: il rapporto dell’EEA: Cambiamento climatico: l’Europa sta registrando i più rapidi aumenti delle temperature al mondo e i rischi climatici peggiorano.infobuildenergia