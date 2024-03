Attacco a Shalom. Messaggio di auguri per il Ramadan. Hacker oscurano il sito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Oscurata per alcune ore la pagina Facebook e prelevati dalla carta di credito d’appoggio per le campagne di raccolte fondi per solidarietà mille e 200 euro. La vittima dell’operazione di killeraggio tecnologico è il movimentodi San Miniato, una realtà impegnata in missione e sulla promozione della cultura di mondialità e pace, fondata da monsignor Andrea Cristiani. "Hanno attaccato la nostra pagina social – dice il direttore del movimento Luca Gemignani – dopo ilai mussulmani per il. Ci chiediamo chi faccia capo a questocontro la libertà di pensiero, il razzismo e le intolleranze di ogni genere, capisaldi della nostra visione del mondo". Dopo alcune ore la pagina è tornata visibile. "Ma noi, come amministratori – aggiunge Gemignani – non possiamo modificarla, non possiamo gestire. ...