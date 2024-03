Attacchi di panico | arriva un corso per imparare ad affrontarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pontedera, 14 marzo 2024 - L'accelerazione del battito cardiaco, la sudorazione improvvisa, i tremori e la sensazione di soffocamento sono solo alcuni dei segni che accompagnano glidi, una condizione che affligge dall'1,5 al 5% della popolazione. Spesso manifestandosi in modo inatteso e terrificante, glidipossono generare una paura così intensa da trasformarsi in ansia anticipatoria, evolvendo poi in un disturbo divero e proprio. Questo circolo vizioso può portare alla temuta “agorafobia”, con la persona che si ritrova intrappolata evitando situazioni ansiose e rischiando la depressione e di rimanere ostaggio della propria paura, rinunciando a vivere. La buona notizia è che ilsi può vincere. Ma, per batterlo, risulta importante fare ...