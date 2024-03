ATP Indian Wells | Tommy Paul spezza i sogni di Luca Nardi | azzurro ko in due set agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il sogno diadsi spegnedi finale. Non riesce il nuovo miracolo contro: lo statunitense riesce a venire a capo della situazione, mandando ko il ragazzo marchigiano con il punteggio di 6-4 6-3 in 81 minuti. Una settimana comunque proficua per il giovane, che grazie a questi giorni inizialmente insperati, partiti con il ripescaggio dopo aver perso nel turno finale delle qualificazioni, entra finalmente in top 100 mondiale. L’inizio della partita sembra promettere parecchie emozioni. Sono tre le palle break nei primi due giochi, due per lo statunitense e una per l’ha il sangue freddo giusto per annullare le due chance concesse, mentre ...