Atp di Indian Wells | Sinner conquista la semifinale | attende Alcaraz o Zverev

(Di giovedì 14 marzo 2024) Los Angeles, 14 marzo 2024 – Un’altra splendida e perfetta vittoria di Jannikin carriera e all’Atp di. Il tennista, numero 3 al mondo, vince ai quarti di finale con Jiri Lehecka, numero 32 ATP, per 6-3, 6-3 e vola inora il vincente dell’altro quarto in programma, tra Carlose Daniil Medveved. Il racconto della gara – supertennistv.it Temperatura decisamente più bassa rispetto alle giornate precedenti: c’è vento con anche una minaccia incombente di pioggia. Sta di fatto chedecide di scendere in campo con la maglia a maniche lunghe sotto la t-shirt (per proteggere un po’ anche il gomito?). Il match. Tra i due c’era un solo precedente, favorevole all’altoatesino che si era imposto sul 22enne di Mlada Boleslav in ...