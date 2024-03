Atp Challenger 175 Phoenix 2024 | netta sconfitta per Fognini contro Vukic al secondo turno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Nulla da fare per Fabioneldell’ATP175 diin corso di svolgimento sul veloce dell’Arizona. Il tennista ligure, che aveva esordito nel torneo con un bel successo sullo statunitense Mmoh, alha opposto poca resistenza all’australiano Aleksandar, n°69 della classifica ATP e settima testa di serie del tabellone. Il match si è concluso con un 6-1 6-1 a favore dell’aussie, che avanza ai quarti di finale. Nella notte italiana toccherà a Matteo Berretini, che al suoindopo il rientro dall’infortunio ha un compito arduoArthur Cazaux, n.77 del ranking ed 8 del seeding. SportFace.

